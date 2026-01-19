Gaza Putin invitato da Trump a far parte del Consiglio per la pace
Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, un comitato incaricato di supervisionare la ricostruzione della Striscia. Questa iniziativa mira a favorire un processo di pace e stabilità nella regione, coinvolgendo rappresentanti di diversi Paesi e interessi. La presenza di leader internazionali evidenzia l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide in Gaza.
Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a far parte del ‘ Board of Peace ‘ per Gaza, ovvero il comitato che supervisionerà la ricostruzione della Striscia. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, aggiungendo che l’invito è «in fase di valutazione» da parte del presidente russo e che Mosca «spera di ottenere maggiori dettagli» da Washington. L’istituzione del consiglio, presieduto da Trump, è un passo fondamentale nel piano americano sostenuto dalle Nazioni Unite per smilitarizzare e ricostruire Gaza, devastata da due anni di attacchi da parte di Israele. Anche l’Italia, come annunciato da Giorgia Meloni, è stata invitata a far parte del Consiglio per la pace. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Gaza, Cremlino annuncia: “Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace”
Il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza. La proposta riflette un tentativo di promuovere dialogo e cooperazione nella regione. La notizia evidenzia l'interesse internazionale nel favorire iniziative di pace in un'area caratterizzata da tensioni e conflitti continui.
Trump e la mossa per il riavvicinamento a Putin: invitato nel Consiglio per Gaza
Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza, un'iniziativa che mira a promuovere il dialogo e la stabilità nella regione. Questa proposta segna un passo verso un possibile riavvicinamento tra i due leader, evidenziando l'importanza di collaborare su questioni di pace e sicurezza internazionale. La decisione sarà valutata nel contesto delle dinamiche geopolitiche attuali.
Gaza, Cremlino annuncia: "Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace" - Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. adnkronos.com
#TG2000 - La notizia di un colloquio tra il presidente russo Putin e il premier israeliano Netanyahu per favorire la de-escalation nell’area. Intanto per il Medio Oriente Trump annuncia la formazione del consiglio per la pace di Gaza che apre alla seconda fase facebook
«Affarismo», il motto del 2025. Politica estera guidata dal business C'è di peggio. #Trump #Putin #Netanyahu #Gaza #Ucraina #Russia #America #guerra x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.