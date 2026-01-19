gaza putin invitato da trump a far parte del consiglio per la pace

Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, un comitato incaricato di supervisionare la ricostruzione della Striscia. Questa iniziativa mira a favorire un processo di pace e stabilità nella regione, coinvolgendo rappresentanti di diversi Paesi e interessi. La presenza di leader internazionali evidenzia l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide in Gaza.

Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a far parte del ‘ Board of Peace ‘ per Gaza, ovvero il comitato che supervisionerà la ricostruzione della Striscia. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, aggiungendo che l’invito è «in fase di valutazione» da parte del presidente russo e che Mosca «spera di ottenere maggiori dettagli» da Washington. L’istituzione del consiglio, presieduto da Trump, è un passo fondamentale nel piano americano sostenuto dalle Nazioni Unite per smilitarizzare e ricostruire Gaza, devastata da due anni di attacchi da parte di Israele. Anche l’Italia, come annunciato da Giorgia Meloni, è stata invitata a far parte del Consiglio per la pace. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Gaza, Cremlino annuncia: “Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace”

