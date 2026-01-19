Gaza la Francia dice no alla partecipazione al Board of Peace

La Francia ha ufficialmente rifiutato di partecipare al Board of Peace per Gaza, promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione riflette una posizione di neutralità e cautela in un contesto di tensioni geopolitiche, sottolineando l'importanza di una strategia equilibrata e rispettosa delle dinamiche regionali. La scelta evidenzia le diverse opinioni internazionali sulla gestione del conflitto e sulla partecipazione a iniziative di pace nella regione.

Chiusura della Francia all’ipotesi di aderire al Board of Peace per Gaza promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A riferirlo all’agenzia France Presse sono fonti vicine al capo dell’Eliseo, secondo le quali l’iniziativa «suscita interrogativi importanti». In particolare, viene sottolineato come la Carta del progetto vada « oltre lo stretto quadro di Gaza », discostandosi dalle aspettative iniziali. Le stesse fonti mettono in guardia sui possibili effetti dell’organismo proposto, che «suscita importanti interrogativi, in particolare, circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite, che non possono in nessun modo venire rimessi in discussione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, la Francia dice no alla partecipazione al Board of Peace Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu: "Contrario alla nostra politica"L’annuncio statunitense sulla creazione di un Board of Peace per Gaza ha suscitato reazioni in Israele. Gaza, Netanyahu annuncia Mladenov alla guida del Board of Peace di TrumpIl conflitto a Gaza si avvia a una nuova fase politica con l’annuncio di Netanyahu di nominare Nickolay Mladenov alla guida del Board of Peace, il consiglio promosso da Trump per il rilancio e la stabilizzazione della regione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Consiglio di pace Gaza, la Francia non intende aderire all'iniziativa di Trump - Al momento Parigi non è "favorevole'' ad una eventuale adesione al progetto, che ''suscita interrogativi importanti", secondo quanto dichiarano all'agenzia France Presse fonti vicine a Macron, secondo ... tg24.sky.it

