Gaza il biglietto da un miliardo chiesto da Trump per il Consiglio di Pace
I Paesi candidati a un seggio permanente nel “Consiglio di Pace” proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovranno versare un contributo di ingresso da un miliardo di dollari. È quanto riferiscono diversi media statunitensi e israeliani, secondo cui il meccanismo economico sarebbe uno dei pilastri della nuova architettura internazionale immaginata dalla Casa Bianca. La ricostruzione di Gaza al centro del progetto. Il nuovo organismo è stato concepito per supervisionare la ricostruzione di Gaza, anche se la bozza dello statuto non menziona esplicitamente il territorio palestinese. Il mandato attribuito al Consiglio è infatti più ampio: contribuire alla risoluzione dei conflitti armati a livello globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Piano Usa per Gaza, nasce il Consiglio per la pace guidato da Trump
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la creazione di un
Chi sono i membri scelti da Trump per il “Consiglio per la pace” per Gaza
Trump ha selezionato alcuni membri per il “Consiglio per la pace” destinato a Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale alla regione. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un processo di stabilizzazione, che segue la costituzione di un comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire la governance quotidiana di Gaza nel dopoguerra.
