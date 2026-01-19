Un gatto rimasto incastrato dietro uno sportello bancomat in Malesia ha attirato l’attenzione grazie alle segnalazioni di alcuni dipendenti, che hanno udito i suoi miagolii. L’intervento dei soccorsi ha permesso di liberarlo in sicurezza. L’episodio, diventato rapidamente virale, evidenzia l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza che coinvolgono gli animali.

Un gatto è rimasto incastrato nel retro di un bancomat. Il fatto è successo in Malesia ed è diventato in poco tempo virale: l’allarme è scattato grazie ad alcuni dipendenti che hanno sentito dei miagolii. Immediato l’intervento della protezione civile: i soccorritori hanno effettuato una manovra complessa, infilandosi direttamente dentro la macchina, riuscendo dopo diversi tentativi ad estrarre il gatto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gatto resta incastrato in uno sportello bancomat: così i soccorsi riescono a tirarlo fuori – Video

Nuovo assalto ad uno sportello bancomat: ladri via a mani vuote

Questa mattina, i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti a Pomigliano d’Arco, in via Passariello, per un tentato furto presso lo sportello bancomat dell’istituto BNL. L’episodio si è concluso senza danni né conseguenze per le persone coinvolte. Di seguito i dettagli dell’intervento e le attività di indagine avviate.

Ancora un assalto a un bancomat: esplosi due ordigni in uno sportello del Brindisino

Nella notte, intorno alle 3:30, si è verificato un nuovo tentativo di furto ai danni di un bancomat a Oria, nel Brindisino. Due ordigni sono stati fatti esplodere presso la filiale della Deutsche Bank in piazza Albanese, vicino a palazzo Martini. L’episodio si inserisce in un crescente fenomeno di attacchi ai bancomat nella zona.

