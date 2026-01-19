Garlasco nuova bufera | i legali di Stati contro la perizia dei Poggi

A Garlasco, il caso del delitto riprende l’attenzione con una nuova disputa legale. I legali degli Stati contestano la perizia dei Poggi, aggiungendo un ulteriore elemento al procedimento giudiziario. La vicenda, che ha coinvolto la famiglia della vittima e le parti coinvolte, prosegue nel suo percorso processuale, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione del caso.

Il caso del delitto di Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica e le aule giudiziarie con un nuovo capitolo di scontro legale tra la famiglia della vittima e i difensori del condannato. Al centro della disputa odierna si trova una consulenza informatica commissionata dai legali di Chiara Poggi, che avrebbe individuato un presunto accesso a materiale sensibile sul computer di Alberto Stasi proprio nelle ore precedenti l’omicidio. Questo scenario ha scatenato la reazione immediata del team legale di Stasi, che contesta non solo la validità scientifica di tali affermazioni, ma anche la loro rilevanza giuridica in un contesto in cui la condanna è già passata in giudicato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Garlasco, l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: «Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto»

La disputa legale tra gli avvocati di Stasi e la perizia dei Poggi si concentra sull’analisi dei dispositivi digitali. La famiglia di Chiara Poggi sostiene che la consulenza informatica dovrebbe includere anche il computer di Sempio, ritenendo che i risultati attuali non siano utilizzabili in tribunale e riflettano una posizione parziale. La vicenda rimane al centro dell’attenzione giudiziaria, evidenziando le delicate questioni di interpretazione delle prove digitali.

