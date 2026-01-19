Garlasco l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi | Andrebbe analizzato il pc di Sempio non di Alberto

La disputa legale tra gli avvocati di Stasi e la perizia dei Poggi si concentra sull’analisi dei dispositivi digitali. La famiglia di Chiara Poggi sostiene che la consulenza informatica dovrebbe includere anche il computer di Sempio, ritenendo che i risultati attuali non siano utilizzabili in tribunale e riflettano una posizione parziale. La vicenda rimane al centro dell’attenzione giudiziaria, evidenziando le delicate questioni di interpretazione delle prove digitali.

Gli elementi raccolti nella consulenza informatica commissionata dalla famiglia di Chiara Poggi «in nessun caso potrebbero essere utilizzabili processualmente» contro Alberto Stasi e «manifestano una significativa presa di posizione». È con queste parole che Giada Bocellari, l'avvocata che da sempre difende l'uomo condannato per il delitto di Garlasco, risponde ai legali della famiglia Poggi, accusati di ventilare «nuovi elementi determinanti a carico del condannato-eterno processato », senza però «neanche attendere di valutare le indagini svolte in questo ultimo anno».

Nelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica. In particolare, si segnala che Chiara Poggi avrebbe consultato contenuti compromettenti sul computer di Alberto Stasi la sera prima del tragico evento. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, offrendo nuovi spunti per comprendere meglio le dinamiche di quella notte. I legali di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi di Chiara al pc di Alberto

Gli avvocati di Stasi hanno contestato la perizia dei Poggi riguardo agli accessi di Chiara al computer di Alberto, mettendo in dubbio i dati sulle visualizzazioni di fotografie pornografiche. È stata inoltre richiesta un'analisi approfondita anche del computer della vittima, al fine di chiarire la situazione e verificare l'attendibilità delle evidenze emerse. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario complesso e articolato.

