Gabriele Lavia dirige il capolavoro Lungo viaggio verso la notte al Goldoni

Torna in teatro il capolavoro di Eugene O’Neill, reso celebre anche dall’omonimo film di Sidney Lumet. A dirigerlo, con l’adattamento di Chiara De Marchi, è Gabriele Lavia nella doppia veste di regista e attore. Lungo viaggio verso la notte arriva al Teatro Goldoni di Venezia venerdì 23 gennaio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Gabriele Lavia dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill al Teatro Chiesa

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a un classico della drammaturgia americana interpretato da una figura di grande esperienza e sensibilità artistica.

