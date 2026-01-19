Furto da mezzo milione al calciatore del Milan Füllkrug | controlli a tappeto sull'hotel in cui alloggia

La polizia sta conducendo indagini sul furto di circa mezzo milione di euro ai danni del calciatore del Milan Füllkrug. Sono in corso controlli approfonditi presso l’hotel in cui l’atleta soggiorna, analizzando filmati di sorveglianza, turni del personale e presenze degli addetti. Le autorità mirano a chiarire le dinamiche dell’incidente e identificare eventuali responsabilità, garantendo così la sicurezza e la trasparenza delle operazioni.

La polizia è al lavoro per controllare i filmati delle telecamere interne, i turni di lavoro del personale, e le presenze degli addetti che operano nella struttura.

Nella notte, un furto ha interessato la stanza d'albergo del calciatore Füllkrug, milanista. I ladri hanno forzato la cassaforte, sottraendo gioielli e orologi per un valore stimato di circa mezzo milione di euro. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

