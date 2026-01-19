Furto da mezzo milione a Fullkrug verifiche in corso all' hotel dove alloggiava | al setaccio le telecamere

Sono in corso indagini all'hotel Melia di via Masaccio, Milano, dopo il furto di circa mezzo milione di euro denunciato da Niclas Füllkrug, calciatore del Milan. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e effettuando verifiche per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Verifiche in corso all'hotel Melia di via Masaccio a Milano dopo il furto denunciato da Niclas Füllkrug, calciatore del Milan. La polizia sta analizzando in queste ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne alla struttura e stanno ricostruendo i turni di lavoro del personale che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Furto a Füllkrug: al setaccio telecamere e turni del personale dell’hotel dove alloggia l’attaccante del Milan

Sono in corso approfondimenti presso l'Hotel Melia di Milano, dopo il furto di circa 500.000 euro segnalato dal calciatore del Milan Niclas Füllkrug. Le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere e i turni del personale dell'hotel per chiarire i dettagli dell'accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza della struttura e sull'integrità delle operazioni di vigilanza.

Furto da mezzo milione al calciatore del Milan Füllkrug: controlli a tappeto sull’hotel in cui alloggia

La polizia sta conducendo indagini sul furto di circa mezzo milione di euro ai danni del calciatore del Milan Füllkrug. Sono in corso controlli approfonditi presso l’hotel in cui l’atleta soggiorna, analizzando filmati di sorveglianza, turni del personale e presenze degli addetti. Le autorità mirano a chiarire le dinamiche dell’incidente e identificare eventuali responsabilità, garantendo così la sicurezza e la trasparenza delle operazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Furto da mezzo milione al calciatore del Milan Füllkrug: controlli a tappeto sull’hotel in cui alloggia - La polizia è al lavoro per controllare i filmati delle telecamere interne, i turni di lavoro del personale, e le presenze degli addetti che operano nella ... fanpage.it