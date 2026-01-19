A tre mesi dal furto al Louvre del 19 ottobre 2025, si torna a discutere dell’incidente grazie a un video inedito. Il footage, pubblicato da

A tre mesi di distanza dal 19 ottobre 2025, il clamoroso furto messo a segno all'interno del Museo del Louvre continua a far discutere: ad attirare nuovamente l'attenzione mediatica è un video inedito ripreso dal sistema di sorveglianza della struttura e pubblicato in anteprima mondiale da "Sept à huit", programma televisivo di attualità francese trasmesso su TF1 ogni domenica sera. Il filmato, inutile dirlo, è diventato in breve virale, e mostra integralmente uno dei quattro minuti che sono occorsi al ladri per ripulire le vetrine della Galleria di Apollo contenenti gioielli di epoca napoleonica e mettere insieme un bottino del valore complessivo di circa 88 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furto al Louvre, un video inedito mostra l'assalto dei ladri alle vetrine della Galleria di Apollo

Leggi anche: Furto in gioielleria a Montalto di Castro, assalto dei ladri in due minuti | VIDEO

Leggi anche: Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: la confessione "parziale" dei primi due ladri indagati, ma i gioielli sono introvabili

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Louvre, il video inedito del furto: in 4 minuti i ladri svuotano le vetrine con gioielli da 87 milioni di euro - Le immagini delle telecamere di sorveglianza del Louvre catturano l'audacia del furto perpetrato il 19 ottobre scorso nella Galleria Apollo: un minuto di filmato, trasmesso dal programma francese «Sep ... msn.com