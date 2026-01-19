Furti nella notte nei locali del lungomare doppio arresto dei carabinieri

Durante il fine settimana, i carabinieri di Rimini hanno effettuato controlli nel territorio, arrestando due persone responsabili di furti notturni nei locali del lungomare. Le operazioni hanno consentito di intervenire prontamente, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

I militari dell'Arma, in due distinte occasioni, sono riusciti ad intercettare i malviventi e ad arrestarli in flagranza durante i colpi Doppio arresto dei carabinieri di Rimini che nel corso del fine settimana, durante i controlli del territorio, hanno ammanettato due malviventi che stavano mettendo a segno dei colpi in altrettanti locali della zona mare. Il primo a finire dietro le sbarre è stato un albanese 37enne. I militari dell'Arma, nel transitare lungo viale regina Elena, hanno notato che la serranda di una attività commerciale era stata forzata e si sono così fermati per controllare.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cassinate, maxi-blitz dei Carabinieri nella notte: recuperata un'auto usata per i furti, fioccano denunce e ritiri di patente

Nella notte, i Carabinieri di Cassino hanno effettuato un maxi-blitz nel quadro di attività di contrasto ai furti. Durante l'operazione è stata recuperata un’auto utilizzata per commettere reati, con numerose denunce e il ritiro di diverse patenti. Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno di vigilanza e controllo del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza nella zona della bassa Ciociaria.

