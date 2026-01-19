Füllkrug siparietto a ‘SportItalia’ dopo Milan-Lecce | Il dito rotto? La risposta spiazza tutti

Dopo il match tra Milan e Lecce, giocato a San Siro, Niclas Füllkrug ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportItalia'. L’attaccante rossonero, autore del gol decisivo, ha commentato l’incontro e ha risposto a una domanda inaspettata riguardante un possibile infortunio. La sua risposta ha sorpreso tutti, aggiungendo un tocco di curiosità alla giornata di calcio.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Ieri sera, a 'San Siro', ha deciso - al 76' - un preciso colpo di testa di Niclas Füllkrug sull'assist, calibrato, dalla destra di Alexis Saelemaekers. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare punta al bersaglio grosso e gratis! E ci sono sviluppi importanti >>> Stop mai arrivato perché Füllkrug ha giocato - bene - sia a Como sia contro il Lecce, contro cui ha poi messo a segno il suo primo gol in maglia rossonera. "Il mistero del dito rotto? Non c'è mistero, è un dito rotto! - ha detto Füllkrug a 'SI' -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima il dito rotto, ora il furto da mezzo milione: il difficile inizio di Füllkrug al Milan

Niclas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan, ha recentemente affrontato due difficoltà. Dopo aver subito un infortunio al dito, si è trovato coinvolto in un furto di circa mezzo milione di euro durante una trasferta a Como. Questi eventi segnano un inizio complicato per il calciatore nel suo nuovo club, evidenziando le sfide che può incontrare anche fuori dal campo.