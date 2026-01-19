Frosinone stop alle auto il 25 gennaio per la domenica ecologica

Il 25 gennaio a Frosinone si svolgerà la domenica ecologica, dalle 8 alle 18, in conformità con le direttive regionali. Durante questa giornata, sarà vietato l’uso delle auto per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e promuovere iniziative di tutela ambientale. L’evento si inserisce nel calendario delle misure adottate dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare la cittadinanza.

