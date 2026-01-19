Frosinone stop alle auto il 25 gennaio per la domenica ecologica
Il 25 gennaio a Frosinone si svolgerà la domenica ecologica, dalle 8 alle 18, in conformità con le direttive regionali. Durante questa giornata, sarà vietato l’uso delle auto per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e promuovere iniziative di tutela ambientale. L’evento si inserisce nel calendario delle misure adottate dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare la cittadinanza.
Il 25 gennaio, come da calendario dell’amministrazione, si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Nella stessa data, si terrà anche la decima edizione della gara podistica “Mezza Ciocia.Ra”, con partenza alle 9 dal Parco.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Roma, domenica 9 novembre la prima domenica ecologica della stagione: stop alle auto nella Fascia Verde
