Frosinone | finge rapina per giustificarsi con padrone casa denunciato 60enne a Cassino

A Cassino, un uomo di 60 anni ha denunciato di essere stato vittima di una rapina a mano armata durante un prelievo presso un ATM. Tuttavia, le indagini hanno evidenziato che l’episodio è stato simulato per giustificare un comportamento nei confronti del padrone di casa. La vicenda evidenzia come le false denunce possano portare a conseguenze legali e sottolinea l’importanza della verità nelle segnalazioni alle autorità.

Un uomo di 60 anni, originario della Campania ma residente a Cassino, ha recentemente denunciato una rapina a mano armata avvenuta dopo un prelievo effettuato presso uno sportello Atm. Tuttavia, si è scoperto che la sua denuncia era completamente infondata. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di “simulazione di reato e procurato allarme all’Autorità”. I fatti risalgono al 29 dicembre 2025, quando l’uomo si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Cassino. In quella occasione, ha raccontato di essere stato avvicinato da tre sconosciuti che, minacciandolo con un coltello, gli avrebbero sottratto 450 euro appena prelevati da un Atm delle Poste italiane situato nel centro cittadino, per poi allontanarsi a bordo di un’utilitaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Cassino, finge di essere stato rapinato per giustificarsi con il padrone di casa

A Cassino, un uomo ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina a mano armata dopo un prelievo allo sportello ATM, ma successivi approfondimenti hanno rivelato che l’intera vicenda era inventata. La falsa denuncia è stata prontamente scoperta, evidenziando l’importanza di verificare attentamente le informazioni prima di presentare segnalazioni di questo tipo.

