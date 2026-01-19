Frank sente la fiducia della gerarchia del Tottenham nonostante le speculazioni sul futuro

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, ha dichiarato di sentirsi sostenuto dalla proprietà, nonostante le recenti voci e speculazioni sul suo eventuale allontanamento. La squadra e i tifosi attendono chiarimenti sulla stabilità della guida tecnica, mentre il club mantiene un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’attuale allenatore. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle prossime decisioni della dirigenza.

2026-01-19 18:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank crede di avere il sostegno della proprietà nonostante le crescenti speculazioni sul suo futuro nel club. Gran parte dei tifosi degli Spurs si è rivoltata contro il danese, ritenendo la sua posizione insostenibile dopo l’imbarazzante sconfitta casalinga per 2-1 contro il West Ham nel fine settimana. Si estende una serie di sole 2 vittorie su 11 al Tottenham Hotspur Stadium per Frank, che è stato costantemente fischiato e criticato da coloro che lo vogliono fuori. Ulteriori rapporti hanno affermato che il lavoro di Frank è a serio rischio a seguito di una riunione interna di domenica, ma l’ex capo del Brentford è uscito combattendo nella sua ultima conferenza stampa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

