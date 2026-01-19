Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, ha rivolto dure parole a Clizia Incorvaia in seguito alla sua intervista a Verissimo. La discussione riguarda l’attenzione mediatica e le motivazioni che spingerebbero alcuni a cercarla. La polemica evidenzia le tensioni tra le due donne, con Garibo che critica l’approccio di Incorvaia e sottolinea la differenza tra chi ha realmente raggiunto risultati e chi si fa notare per altri motivi.

Parole durissime da parte di Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, contro Clizia Incorvaia dopo la sua intervista a Verissimo: "La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita" Ieri, 18 gennaio, Clizia Incorvaia è stata ospite a Verissimo per parlare del suo proscioglimento dopo la denuncia da parte dell’ex marito Francesco Sarcina perché “usa la figlia sui social a scopo di lucro“. L’influencer ha commentato la vicenda da Silvia Toffanin, rivelando dettagli importanti della sua relazione con il cantante, spiegando anche che il loro amore ha attraversato fasi molto turbolente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesco Sarcina, sua moglie contro Clizia Incorvaia: “Per l’attenzione mediatica sei disposta a tutto”

Clizia Incorvaia svela tutto: rivelazioni shock su Francesco Sarcina!

Clizia Incorvaia condivide la propria versione dei fatti in un’intervista a Verissimo, affrontando questioni riguardanti Francesco Sarcina. Tra dettagli sulla loro relazione, questioni legali e rumors sui social, la protagonista fornisce chiarimenti su eventi recentemente al centro dell’attenzione. Un racconto che offre uno sguardo diretto e sincero su una vicenda che ha suscitato molte discussioni pubbliche.

Leggi anche: Francesco Sarcina duro contro Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Chi sono Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia/ “Mi ero rotto le palle di…” - Chi sono Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia: la denuncia per aver postato delle immagini della bambina e il processo ... ilsussidiario.net