Francesco Sarcina la moglie attacca Clizia Incorvaia | Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito

Dopo l’intervista a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha pubblicamente criticato Clizia Incorvaia sui social, accusandola di falsità e di cercare visibilità a scapito della loro privacy. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte. Questo episodio mette in luce le dinamiche complesse e spesso pubbliche delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

Dopo l'intervista a Verissimo, la moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, esplode contro Clizia Incorvaia sui social, accusandola di falsità e di cercare visibilità in televisione. Ospite nel salotto di Verissimo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare del difficile rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina. Un legame segnato da un lungo e complesso contenzioso giudiziario che, come emerso dall'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha lasciato strascichi profondi tra i due. Il procedimento giudiziario e la decisione del tribunale Il frontman de Le Vibrazioni aveva accusato l'ex moglie di sfruttare l'immagine della figlia sui social a fini commerciali, promuovendo brand e sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”

