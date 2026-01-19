Francesco Maestrelli, tennista italiano proveniente da Pisa, ha raggiunto il secondo turno agli Australian Open 2026. Tra i tre italiani impegnati oggi nello Slam di Melbourne, è l’unico a superare la prima fase del torneo. Questa presenza rappresenta un passo importante per il tennis italiano nel quadro delle competizioni internazionali.

L’ultimo nome che l’Italia ha portato in tabellone principale agli Australian Open 2026 è anche l’unico ad arrivare al secondo turno nello Slam di Melbourne tra i tre impegnati oggi. Francesco Maestrelli, da Pisa, si è fatto una gran quantità di regali in pochi giorni: primo tabellone principale i uno dei quattro tornei maggiori, prima volta al quinto set, prima vittoria Slam e, alla fine dei conti, anche la sfida che, forse, mai avrebbe neppure lontanamente immaginato. Quella contro Novak Djokovic. Nato il 21 dicembre 2002 nella città della Torre, Maestrelli fa parte, ad oggi, di quella cerchia di giocatori che si trovano attorno a uno dei punti della classifica più discussi e indagati nel tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Maestrelli, da Pisa a Novak Djokovic agli Australian Open

Francesco Maestrelli vince la partita della vita agli Australian Open: ora può sfidare Djokovic

Francesco Maestrelli ha ottenuto una storica qualificazione agli Australian Open, il suo primo torneo del Grande Slam. Dopo aver superato Atmane in cinque set, si prepara ora ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno. Un traguardo importante che segna una tappa significativa nel suo percorso professionale nel tennis internazionale.

Francesco Maestrelli, esordio da sogno agli Australian Open: chi è il tennista italiano

Francesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno. Classe 2004, il giovane tennista italiano si è presentato con una prestazione solida, segnando l’ingresso ufficiale nel circuito dei major. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nella sua carriera e testimonia il crescente talento del tennis italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Francesco Maestrelli, da Pisa a Novak Djokovic agli Australian Open - L'ultimo nome che l'Italia ha portato in tabellone principale agli Australian Open 2026 è anche l'unico ad arrivare al secondo turno nello Slam di ... oasport.it