francesco corbello eletto presidente dei commercialisti napoli nord

Elezioni Ordine commercialisti Napoli Nord: vince la lista NEXT con l’84% delle preferenze. Corbello nuovo presidente, record per Villano. Aversa – Francesco Corbello è stato eletto presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono concluse con l’affermazione della lista NEXT, che ha registrato 1169 preferenze. Record del primo eletto dei consiglieri, Enrico Villano (717 preferenze). Primo eletto del Collegio dei Revisori, Giancarlo Falco (673 preferenze); per il CPO il primato va a Valentino Sibilio (660 preferenze). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

