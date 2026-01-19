Il tema del fotovoltaico nel 2026 è al centro di molte valutazioni familiari. Con i prezzi dell’energia in continua variazione, diventa importante capire se investire in un impianto solare rappresenti ancora una scelta saggia. Per approfondire questo argomento, abbiamo intervistato Liana Sommaruga, amministratore delegato di Abbassalebollette, che ci fornisce una prospettiva aggiornata e obiettiva sulla convenienza di questa tecnologia.

Nel 2026 sempre più famiglie si stanno facendo la stessa domanda: installare oggi un impianto fotovoltaico è ancora una scelta conveniente oppure il momento giusto è passato? Abbiamo posto la domanda a Liana Sommaruga, AD di Abbassalebollette.it, che ci ha spiegato che “gli incentivi non sono più quelli di qualche anno fa, i prezzi dell’energia restano instabili e le tecnologie sono cambiate radicalmente. In questo scenario, la risposta non è uguale per tutti. Ma una cosa è certa: chi valuta il fotovoltaico con criteri aggiornati può ancora ottenere risparmi concreti e duraturi; chi si basa su informazioni superate rischia di sbagliare investimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fotovoltaico: conviene ancora nel 2026?

Leggi anche: Spread dell’Italia ancora in calo, perché investire nel debito pubblico conviene

Noleggio Lungo Termine nel 2026: quanto conviene?Nel 2026, il noleggio a lungo termine rappresenta un’alternativa sempre più valida all’acquisto tradizionale di un’auto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fotovoltaico residenziale 2026: incentivi, tecnologie e scenari di mercato - Il 2026 si configura come un anno di normalizzazione e maturità per il fotovoltaico residenziale. rinnovabili.it

Caldaia a Pellet: Conviene Ancora nel 2025

Il fotovoltaico da balcone conviene Ecco tutti i pro e i contro #fotovoltaico #fotovoltaicodabalcone #risparmio #energia - facebook.com facebook