FOTO Paperdi Juvecaserta a valanga sulla Verodol Livorno

La Paperdi Juvecaserta conquista una vittoria importante contro la Verodol Livorno in un PalaPiccolo affollato e carico di entusiasmo. La squadra campana supera gli avversari, ribalta la differenza canestri nello scontro diretto e si unisce in vetta alla classifica con la Virtus Roma, che ha battuto Jesi. Un risultato che conferma l’equilibrio e la competitività del campionato, offrendo un momento di attenzione e interesse per gli appassionati di basket.

In un PalaPiccolo esaurito e ribollente di passione, la Paperdi Juvecaserta supera nettamente la Verodol Livorno, ribalta a proprio favore la differenza canestri nello scontro diretto ed aggancia al primo posto i labronici, raggiunti in vetta anche dalla Virtus Roma vittoriosa per 83-79 sul campo di Jesi. La sfida al vertice del girone B della serie B nazionale è andata meritatamente a favore dei bianconeri casertani che hanno sfoderato una prestazione di tutto rilievo in zona di attacco, ma soprattutto in fase difensiva dove sono riusciti a limitare il potenziale offensivo dei labronici.

Alle ore 18, la Pielle Livorno sfida la Juvecaserta nella partita valida per la serie B di basket. La sfida si svolge al PalaPiccolo e rappresenta un momento importante del campionato. Segui la diretta per restare aggiornato sull'andamento di questa importante trasferta della squadra livornese. Per la Paperdi Juvecaserta clima da alta quota a Livorno: big match con la Verodol La Paperdì Juvecaserta 2021 in visita al reparto pediatrico dell'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta (FOTO)

Il Match di domani va in diretta nazionale Paperdi Juvecaserta 2021 - Pielle Livorno sarà trasmessa in chiaro su Twitch @italbasketofficial domenica 18 gennaio alle ore 18:00 dal PalaPiccolo. Una grande sfida ci aspetta, visibile in tutta Italia anche su LNP - facebook.com facebook

