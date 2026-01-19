Durante il debutto della AAA su Fox in America Latina, un video promozionale ha mostrato involontariamente Dominik Mysterio con la cintura di campione AEW. L’errore è stato causato dall’uso non controllato dell’intelligenza artificiale per effetti grafici. Un episodio che ha suscitato attenzione, evidenziando le sfide legate all’integrazione di nuove tecnologie nella produzione di contenuti televisivi.

Durante l’episodio di debutto della AAA su Fox in America Latina, un video promozionale ha mostrato accidentalmente Dominik Mysterio con la cintura di AEW Champion, un momento causato dall’uso senza controllo dell’IA per creare un particolare effetto grafico del video andato in onda. Il video con l’errore dell’intelligenza artificiale. Sabato scorso è andato in onda sulla Fox latinoamericana il primo episodio della AAA, durante il quale è stato trasmesso un video promozionale dedicato a Dominik Mysterio. Il filmato ripercorreva i successi del wrestler nella promotion e includeva alcuni suoi promo contro celebrità come Canelo Alvarez e Bad Bunny. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Gaffe della AAA, Dominik Mysterio diventa il campione AEW

Durante il debutto di AAA su FOX, Dominik Mysterio ha attirato l’attenzione prendendo di mira Bad Bunny, nonostante un infortunio alla spalla. La sua presenza in scena e il suo comportamento hanno mostrato un approccio deciso, senza lasciarsi condizionare dai problemi fisici. Questo episodio evidenzia come Dominik continui a essere una figura centrale nel panorama wrestling, mantenendo alta la tensione e l’interesse attorno alla promozione.

