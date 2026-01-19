Foto fake di crolli dopo il terremoto | caccia ai pirati web

Dopo il terremoto di Forlì del 13 gennaio, sono circolate online foto false di crolli e danni. La Polizia Locale ha annunciato indagini per identificare chi ha diffuso queste immagini ingannevoli, al fine di contrastare la disinformazione. La diffusione di contenuti non verificati può creare confusione e allarmismo ingiustificato, rendendo necessario un intervento mirato per tutelare l’informazione corretta e la sicurezza della comunità.

Forlì, 20 gennaio 2026 – La Polizia Locale di Forlì avvierà accertamenti per individuare i responsabili della diffusione di false immagini circolate nelle ore successive alle forti scosse di terremoto che hanno interessato il territorio nella mattinata di martedì 13 gennaio. A renderlo noto è l'amministrazione comunale, che ha segnalato formalmente l'accaduto agli organi competenti dopo la comparsa, sui social network, nelle chat private e sul web, di fotografie contraffatte raffiguranti presunti crolli di scuole ed edifici pubblici cittadini. Immagini che, attraverso evidenti fotoritocchi o presumibilmente generate con programmi di intelligenza artificiale, mostravano scenari di distruzione del tutto inesistenti, contribuendo a creare un clima di forte allarme e confusione.

TERREMOTO, LE INDAGINI SULLE FOTO FAKE - Sull’episodio, l’Amministrazione comunale ha comunicato che sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale - facebook.com facebook

