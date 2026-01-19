Fossombrone-Maceratese Non c’è traccia dei gol

La sfida tra Fossombrone e Maceratese termina senza reti, con entrambe le squadre impegnate in una partita equilibrata. La gara si è conclusa 0-0, evidenziando un confronto serrato e tatticamente equilibrato. I protagonisti in campo hanno mostrato determinazione, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il guizzo decisivo. La partita si è svolta senza grandi emozioni, lasciando invariato il punteggio fino al fischio finale.

0 MACERATESE 0 (4-3-1-2): Bianchini 7; Mancini 6, Kliajc 6, Imbriola 6, Fabbri 6,5 (34' st Valmori 6); Bucchi 6,5, Conti 6 (44' st Massawoud ng), Ghinelli 6,5; Di Paoli 6 (24' st Arcangeli 6); Casolla 6 (29' st Kyeremateng 6), Torri 6 (35' st Sanè). All. Giuliodori. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Marchegiani 6, Siniega 6, De Angelis 6, Morganti 6 (42' st Mastrippolito 6); Perini 6, Sabattini 6, Papa 6; Ruani 6 (33' st Marras 6), Osorio 6,5, Cirulli 6 (17' st Gagliardi 6). All. Possanzini. Arbitro: Merlino di Pontedera 6. In un pomeriggio lattiginoso e non troppo freddo, al Bonci di Fossombrone va in scena la terza di ritorno.

Oggi la Maceratese affronta l’esame a Fossombrone, con l’obiettivo di dimostrare carattere e determinazione. La squadra deve essere pronta sul piano mentale per affrontare una trasferta importante: senza una buona prova di carattere, le possibilità di successo si riducono significativamente. La sfida richiede concentrazione e compattezza, elementi fondamentali per ottenere un risultato positivo in un contesto difficile. Giuliodori al suo Fossombrone: "Sarà dura contro la Maceratese"

Giuliodori commenta la partita di Fossombrone, prevedendo una sfida difficile contro la Maceratese. L’allenatore sottolinea che l’avversario sarà motivato e in cerca di riscatto, rendendo la gara complessa. La sfida si presenta come un impegno importante, richiedendo attenzione e determinazione per affrontare un avversario che vorrà dimostrare il proprio valore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Oggi l’esame a Fossombrone: "Maceratese, serve tanto carattere" - Nell’ultima uscita il Fossombrone ha ritrovato Giunchetti, che ha iniziato a scaldare i motori in vista del prosieguo della stagione. msn.com

Domani i tifosi della Curva Just si ritroveranno in sede per seguire tutti insieme la partita Fossombrone - Maceratese. Calcio di inizio ore 14.30 FORZA VECCHIO CUORE BIANCOROSSO - facebook.com facebook

