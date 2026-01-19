Fortis Borgo, in attesa del restauro del campo, si impegna nel rilancio della propria identità. La società biancoverde di Borgo San Lorenzo attraversa un momento complesso, ma mantiene la volontà di tornare a essere protagonista nel panorama sportivo locale. Con un focus sulla ripresa e sulla valorizzazione del proprio patrimonio, Fortis Borgo guarda con fiducia al futuro, consolidando la propria presenza e il suo ruolo nella comunità.

Fortis.simamente Fortis. La società biancoverde di Borgo San Lorenzo sta attraversando un periodo difficile, ma vuole tornare ad essere protagonista. Di grande importanza la sinergia con il Fcd Borgo San Lorenzo che si occupa del settore giovanile: insieme per rinforzare la struttura e inserire nuova linfa sia nel gruppo direttivo che tecnico. Gli obiettivi sono una prima squadra competitiva e formazioni giovanili all’altezza della situazione. Determinante sarà la conclusione dei lavori di ristrutturazione dello storico impianto Romanelli per tornare a disputare le partite sul proprio campo e far ripartire con forza l’attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fortis Borgo, operazione rilancio. Aspettando il restauro del campo

Leggi anche: Collescipoli, raccolta firme: “Sorveglianza, telecamere e potenziamento dell’illuminazione. Crediamo nel rilancio del borgo”

Inaugurata la Chiesa di Sant'Agata al Borgo dopo il restauro

È stata inaugurata questa mattina la Chiesa di Sant'Agata al Borgo, dopo i lavori di restauro e conservazione delle facciate. L'intervento ha permesso di valorizzare un importante luogo di culto e di restituirlo alla comunità, preservando il suo patrimonio storico e architettonico. L’evento ha rappresentato un momento di attenzione e cura per uno dei simboli religiosi e culturali della città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I ragazzi terribili della Fortis. Gruppi affiatati e di carattere - La Fortis Juventus e il Fcd Borgo San Lorenzo uniti in progetti importanti per rilanciare e potenziare prima squadra, settore... lanazione.it

Fortis Juventus 1909 - FCD - Borgo S. Lorenzo (@scfortisjuventus) - facebook.com facebook