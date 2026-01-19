Forte maltempo chiudono le scuole a Palermo e provincia | Uscite da casa solo se è necessario

A Palermo e provincia sono state chiuse le scuole a causa dell'allerta meteo arancione, che prevede forti maltempo. La Protezione civile ha raccomandato di uscire di casa solo in caso di stretta necessità. Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado come misura precauzionale. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti e di rispettare le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza.

AVVISO METEO: Forte maltempo in arrivo con elevato rischio nubifragi, vento oltre i 100 km/h e onde oltre i 5 metri. I dettagli - facebook.com facebook

#Meteo Maltempo sull'Italia. Piogge e vento forte al Centro-Sud, nevica sulle Alpi. Da oggi un ciclone mediterraneo che porterà nubifragi e mareggiate. Allerta rossa su parte della Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria. Nel video tempesta d'inverno negli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.