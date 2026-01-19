Forte maltempo chiudono le scuole a Palermo e provincia | Uscite da casa solo se è necessario

A Palermo e provincia sono state chiuse le scuole a causa dell'allerta meteo arancione, che prevede forti maltempo. La Protezione civile ha raccomandato di uscire di casa solo in caso di stretta necessità. Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado come misura precauzionale. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti e di rispettare le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza.

C'è l'allerta meteo arancione e chiudono le scuole a Palermo e provincia. Dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile per la giornata di domani, il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville e dei.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

