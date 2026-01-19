Formazioni confermate con Rashford in panchina per gli ospiti

Il Barcellona si prepara ad affrontare la Real Sociedad nella Liga, con l’obiettivo di ottenere la dodicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. La squadra catalana, senza Rashford in panchina per gli ospiti, continua a mantenere alta l’attenzione sulla propria forma e sugli obiettivi stagionali. La partita rappresenta un momento chiave nel cammino del Barcellona, determinato a consolidare la propria posizione in classifica.

2026-01-18 20:51:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Barcellona è alla ricerca della 12esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando farà visita alla Real Sociedad nella Liga. I Blaugrana attualmente hanno un punto di vantaggio sul Real Madrid in testa alla Liga dopo che i Blancos hanno battuto il Levante 2-0 ieri sera, con una vittoria per il Barça che li ha visti ripristinare un vantaggio di quattro punti. La Real è attualmente 13esima in classifica, ma può salire nella metà superiore con una vittoria a sorpresa domenica sera.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Formazioni confermate con Bardghji che parte titolare con De Jong e Raphinha in panchina

Leggi anche: Formazioni confermate mentre gli ospiti cercano di scavalcare l’Arsenal al vertice della Premier League

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie C, la formazioni ufficiali di Inter U23-Virtus Verona facebook

Serie C, Inter U23-Virtus Verona formazioni ufficiali: Berenbruch dal 1', Topalovic in panchina x.com