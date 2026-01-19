Formaggi scaduti carni avariate topi e insetti | un anno di sequestri dei Nas in Lombardia Il record di Cremona | 400 tonnellate di alimenti gettati via

Nel 2025, i Nas della Lombardia hanno intensificato i controlli sugli alimenti, sequestrando grandi quantità di prodotti scaduti, carne avariata e alimenti contaminati da topi e insetti. Cremona ha registrato il record con 400 tonnellate di alimenti eliminati. Questi interventi riflettono l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei cittadini.

Cremona, 19 gennaio 2026 –  Il 2025 è stato un anno di controlli serrati per il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri del comando provinciale di Cremona. Durante lo scorso anno i militari hanno sequestrato quasi 400mila chilogrammi di alimenti – carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o giudicati pericolosi per la salute.  Quasi 700 sanzioni . I carabinieri hanno emesso 673 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 1.049.000 euro, segnalando 297 esercenti alle autorità competenti. Per le situazioni ritenute più critiche, è stata avanzata la proposta di sospensione o chiusura immediata a causa di mancanze strutturali e igieniche insostenibili per 24 attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

