Formaggi scaduti carni avariate topi e insetti | un anno di sequestri dei Nas in Lombardia Il record di Cremona | 400 tonnellate di alimenti gettati via

Nel 2025, i Nas della Lombardia hanno intensificato i controlli sugli alimenti, sequestrando grandi quantità di prodotti scaduti, carne avariata e alimenti contaminati da topi e insetti. Cremona ha registrato il record con 400 tonnellate di alimenti eliminati. Questi interventi riflettono l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei cittadini.

Cremona, 19 gennaio 2026 – Il 2025 è stato un anno di controlli serrati per il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri del comando provinciale di Cremona. Durante lo scorso anno i militari hanno sequestrato quasi 400mila chilogrammi di alimenti – carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o giudicati pericolosi per la salute. Quasi 700 sanzioni . I carabinieri hanno emesso 673 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 1.049.000 euro, segnalando 297 esercenti alle autorità competenti. Per le situazioni ritenute più critiche, è stata avanzata la proposta di sospensione o chiusura immediata a causa di mancanze strutturali e igieniche insostenibili per 24 attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Topi, insetti e cibo non sicuro: i Nas sequestrano 12 tonnellate, controlli anche nel BergamascoNel 2025, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri ha effettuato numerosi controlli lungo tutta la filiera alimentare, concentrandosi anche nel Bergamasco.

Topi e insetti, sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno: 16 chiusure in BergamascaNel 2025, i Nas dei Carabinieri di Brescia hanno sequestrato 120 quintali di alimenti pericolosi e effettuato 16 chiusure di attività in Bergamasca, nell’ambito di controlli mirati a tutelare la sicurezza alimentare.

