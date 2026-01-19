Fondi Hamas | scarcerato Al Salahat dal Tribunale del riesame di Genova Il difensore | Errori su intercettazioni

Il Tribunale del riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, 48 anni, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta gestione di fondi a Hamas. Nato in Kuwait da genitori palestinesi e dipendente dell'Associazione Benefica di solidarietà col Popolo Palestinese, Al Salahat era stato arrestato a Firenze nel dicembre 2025. Il suo difensore ha evidenziato errori nelle intercettazioni come motivo della decisione.

Il difensore, avvocato Samuele Zucchini, aveva fatto ricorso al riesame di Genova rilevando anche errori e criticità dell’ordinanza e nelle trascrizioni dagli audio delle intercettazioni. “Ci sono incomprensioni – ha dichiarato – sui nomi trapelati nelle intercettazioni. Sono citate persone diverse, ci sono errori nelle interpretazioni dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche”. In un caso, riferisce l’avvocato Zucchini, “un nome fatto captando al telefono Al Salahat viene equivocato con quello di un ministro di Hamas mentre, invece, si faceva riferimento ad uno stretto collaboratore del mio assistito” per attività di giornalismo e informazione che Al Salahat fa sulla crisi di Gaza; in un altro caso pare che il referente europeo di Hamas, Majer Al Zeer, indichi in una telefonata dell’11 settembre 2024 ad Al Salahat se voglia o meno avvisare direttamente su una questione Abu Al Abed, nomignolo con cui era comunemente conosciuto il capo di Hamas dal 2017 Ismail Haniyeh, che era stato ucciso due mesi prima, il 31 luglio 2024 a Teheran: anche qui ci sarebbe un equivoco su un nome detto al telefono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

