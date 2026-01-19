Fondi ad Hamas scarcerato Rahed Al Salahat | Errori nelle trascrizioni e nomi di collaboratori scambiati per terroristi

Fondi ad Hamas, Rahed Al Salahat è stato scarcerato a causa di errori nelle intercettazioni e trascrizioni, che hanno portato a confondere i nomi di collaboratori con quelli di terroristi. La vicenda evidenzia come imprecisioni e fraintendimenti possano influenzare decisioni giudiziarie, sottolineando l’importanza di un’accurata analisi delle prove in ambito investigativo e legale.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Errori nelle intercettazioni e nomi trascritti male, come quello di un suo collaboratore scambiato per un ministro di Hamas. E’ con queste motivazioni che il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, il 48enne nato in Kuwait da genitori palestinesi, dipendente dell'Associazione Benefica di solidarietà col Popolo Palestinese, che il 27 dicembre scorso fu arrestato a Firenze per l'inchiesta della Dda di Genova sui fondi a Hamas. Gli errori nelle trascrizioni. L’avvocato difensore di Al Salahat, Samuele Zucchini, aveva presentato ricorso al Riesame evidenziando una serie di errori e criticità nell’ordinanza e nelle trascizioni degli audio delle intercettazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Presunti fondi ad Hamas: presidio al carcere di Sollicciano in solidarietà a Rahed Al Salahat, tra bandiere di Palestina e Venezuela

Oltre un centinaio di attivisti si sono riuniti davanti al carcere di Sollicciano a Firenze in solidarietà con Rahed Al Salahat, arrestato recentemente. La manifestazione ha visto la presenza di bandiere palestinesi e venezuelane, nel rispetto della vicenda legata a presunti fondi ad Hamas e alla tutela dei diritti umani. Un gesto di vicinanza che riflette le tensioni e le questioni politiche attuali nel contesto internazionale.

