Fondi ad Hamas | il Riesame conferma il carcere per Hannoun Resta detenuto a Terni

A suo carico vi è l’ipotesi di aver destinato a finalità terroristiche una parte consistente dei fondi raccolti ufficialmente per scopi umanitari a favore della popolazione palestinese Il tribunale del Riesame di Genova ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di venerdì scorso. Hannoun resta quindi detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, dove è stato trasferito dopo un primo periodo di reclusione a Marassi. Gli avvocati difensori, Dario Rossi, Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio, stanno valutando la possibilità di ricorrere in Cassazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it

