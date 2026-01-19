Fondi ad Hamas | il Riesame conferma il carcere per Hannoun Resta detenuto a Terni
Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, rigettando la richiesta di scarcerazione. Hannoun rimane quindi in carcere a Terni, in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione si inquadra nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas.
A suo carico vi è l’ipotesi di aver destinato a finalità terroristiche una parte consistente dei fondi raccolti ufficialmente per scopi umanitari a favore della popolazione palestinese Il tribunale del Riesame di Genova ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di venerdì scorso. Hannoun resta quindi detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, dove è stato trasferito dopo un primo periodo di reclusione a Marassi. Gli avvocati difensori, Dario Rossi, Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio, stanno valutando la possibilità di ricorrere in Cassazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, respingendo la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas.
Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni benefiche e di dirigere la cellula italiana dell'organizzazione, rimane in carcere. Il tribunale del Riesame di Genova ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Nel frattempo, sono stati rilasciati altri tre indagati nell'ambito delle indagini in corso.
