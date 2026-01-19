Fondazione Edoardo Garrone al via Arcipelago Lettori 2026 | gli appuntamenti

La Fondazione Edoardo Garrone annuncia l’edizione 2026 di Arcipelago Lettori, dedicata al tema della morte in tutte le sue sfumature. L’evento propone incontri e iniziative che affrontano aspetti tragici, ironici, intimi e collettivi legati a questa tematica, offrendo uno spazio di riflessione e confronto. Un appuntamento pensato per stimolare un dialogo aperto e approfondito su un tema universale e complesso.

La Fondazione Napolitano presenta il suo calendario di concerti per il 2026, offrendo un ricco programma che combina musica classica e jazz. La stagione si apre domenica 18 gennaio al Circolo Canottieri, proseguendo con 17 altri eventi distribuiti durante l'anno. Un'occasione per ascoltare diversi stili musicali in ambienti di pregio, con attenzione alla qualità artistica e alla varietà delle proposte.

