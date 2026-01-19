Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente le previsioni di crescita per l’Italia, stimando un aumento del PIL dello 0,7% nel 2026. Le stime, contenute nell’ultimo aggiornamento del ‘World Economic Outlook’, indicano una crescita stabile anche per il 2027. Questi dati riflettono un quadro di rallentamento economico rispetto alle previsioni precedenti, evidenziando la necessità di monitorare attentamente l’andamento dell’economia nazionale nei prossimi anni.

Fmi lima le stime sull’Italia e porta a +0,7% il Pil nel 2026. Il Fondo monetario internazionale – nell’aggiornamento di gennaio del ‘World economic outlook’ – si attende quindi una crescita del Prodotto interno lordo in Italia dello 0,7% nel 2026 e anche nel 2027. Per quest’anno prevede una riduzione dello 0,1%, mentre rivedendo al rialzo dello 0,1% quella per il 2027. Le precedenti stime erano di ottobre 2025. Pil globale stabile oltre il 3%. “Si prevede che la crescita globale rimarrà resiliente al 3,3% nel 2026 e al 3,2% nel 2027 – afferma Fmi – tassi simili al risultato stimato del 3,3% nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fmi lima le stime sull’Italia, a +0,7% il Pil nel 2026

Leggi anche: L’Ocse taglia le stime di crescita per l’Italia: Pil allo 0,5% nel 2025 e deficit sotto il 3%

Leggi anche: Pil, Ue taglia stime Italia: nel 2025 +0,4%. Cala il deficit

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

***Fmi: lima stima pil Italia 2026 a +0,7%, in 2027 sale a +0,7% - Germania 1,1% e 1,5%; Francia 1% e 1,2%; Spagna 2,3% e 1,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com