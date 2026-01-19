Firenze incendio nello stabilimento di Ferragamo all' Osmannoro a fuoco pannelli fotovoltaici installati sul tetto di copertura - VIDEO

Un incendio si è sviluppato presso lo stabilimento Ferragamo all'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, Firenze. Le fiamme hanno interessato i pannelli fotovoltaici installati sul tetto e l'impianto di aspirazione esterno. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di gestire la situazione in modo sicuro.

Le fiamme hanno interessato l'impianto di aspirazione esterno alla struttura, ma fortunatamente nessuna persona ha riportato danni Incendio nello stabilimento della casa di moda Ferragamo all'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. A fuoco i pannelli fotovoltaici i.

A Sesto Fiorentino, nello stabilimento di Ferragamo in via Lucchese, si è verificato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre e due autobotti. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell'incidente. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni è stato ancora comunicato. Leggi anche: Incendio nello stabilimento di raffinazione oli, vigili del fuoco sul posto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Firenze, incendio allo stabilimento di Ferragamo all'Osmannoro: nessun ferito - Si tratta del secondo incendio in un anno e mezzo allo stesso stabilimento: mel 2024 era andata a fuoco la copertura dell'edificio. corrierefiorentino.corriere.it

