Fiorentina una vittoria per Rocco | Viola corsara al Dall’Ara ma per il Bologna è crisi nera!

La Fiorentina ottiene una vittoria importante al Dall’Ara, consolidando il suo percorso stagionale. Per il Bologna di Italiano, invece, si apre un periodo difficile, segnato da una crisi che richiede attenzione e riflessione. Analizzando l’incontro, si evidenziano i temi della ripartenza e delle sfide future per entrambe le squadre in un contesto di evoluzione del campionato.

E’ sceso il gelo sul Bologna. Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta . Rossoblù in crisi nera e scavalcati

Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù. La squadra si trova ora in una posizione complicata, scavalcata in classifica e con il morale sotto pressione. La recente serie negativa, segnata da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e ritrovare fiducia.

Colpaccio Fiorentina, battuto il Bologna al Dall’Ara: vittoria di cuore dedicata al presidente Commisso

La Fiorentina conquista una vittoria importante battendo il Bologna 2-1 al Dall’Ara. Un risultato che assume un significato particolare, dedicato al presidente Commisso e alla sua famiglia in un periodo difficile per la società. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali in un incontro di grande rilevanza.

Il Bologna quasi assente, la Fiorentina in lutto strappa una vittoria: 1-2 al Dall’Ara - I rossoblù si svegliano solo nel recupero del secondo tempo e accorciano le distanze con Fabbian dopo le reti di Mandragora e Piccoli nella prima frazione. bologna.repubblica.it