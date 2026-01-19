fiorentina quasi una bellissima storia

La Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria in trasferta in campionato, la terza in totale questa stagione. Questa prestazione potrebbe rappresentare un momento importante per la squadra, arrivato in un periodo delicato con la scomparsa del presidente Commisso. Un risultato che segna un passo avanti nel percorso dei viola, segnando un capitolo significativo nella loro stagione.

La Fiorentina ha vinto la prima partita in trasferta in campionato e la terza in totale. E forse non è un caso che la miglior prestazione stagionale dei viola sia giunta a poche ora dalla scomparsa del presidente Commisso. La squadra ha raddoppiato gli sforzi, ha conquistato con merito i tre punti, ha incassato gli applausi della propria gente e al rientro negli spogliatoi l'urlo liberatorio: «Rocco, Rocco, Rocco». Quindi la telefonata da New York di Catherine Commisso e del figlio Joseph: «Complimenti a tutti, Rocco sarebbe stato orgoglioso di questo successo». Nelle ultime 6 partite la Fiorentina ha raccolto 11 punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

