Fiorentina | messa per Commisso nel Duomo di Firenze Intanto ha firmato Harrison già a disposizione di Vanoli

Lunedì 26 gennaio alle ore 18 presso il Duomo di Firenze si terrà una messa in suffragio del presidente Rocco Commisso, organizzata dalla Fiorentina e dalla famiglia Commisso. Contestualmente, la società ha annunciato la firma di Harrison, che è già a disposizione di Vanoli. L’evento rappresenta un momento di ricordo e vicinanza per la comunità viola, in un contesto di rispetto e sobrietà.

HARRISON – La Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Il calciatore è già a disposizione dell'allenatore, Paolo Vanoli. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17.

Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in Duomo

Il funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey. A Firenze, sarà celebrata una messa in Duomo in suo ricordo. Fiorentina e Mediacom hanno comunicato le modalità della cerimonia, che segna la perdita di una figura significativa nel mondo dello sport e degli affari.

Fiorentina, Vanoli ricorda Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»

In ricordo di Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio, la Fiorentina ha ottenuto la sua prima vittoria esterna di questa stagione. Vanoli ha espresso il desiderio di regalare un momento di gioia alla famiglia Commisso, sottolineando l’importanza di un grande uomo che ha lasciato un segno significativo nel club e nel calcio italiano.

