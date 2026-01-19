Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Tutto fatto per Fabbian Pronto un tris di cessioni

La Fiorentina si prepara a definire le ultime operazioni di mercato, con particolare attenzione alle cessioni e agli acquisti. Tra le trattative più avanzate, si segnala l'accordo con Fabbian e un possibile tris di cessioni in corso. La finestra invernale si avvicina alla conclusione, mentre la società lavora per rafforzare la rosa e ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Il mercato invernale della Fiorentina sta entrando nella sua fase più calda, con diverse operazioni ormai in dirittura d'arrivo sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. L'affare relativo a Giovanni Fabbian è ormai in chiusura (probabilmente già oggi), profilo che i viola seguivano da tempo e che proprio nell'ultimo turno di campionato ha lasciato il segno contro la squadra di Vanoli, complicando il finale della sfida del Dall'Ara. Classe 2003, struttura fisica importante e grande capacità di inserirsi senza palla: qualità ritenute fondamentali per il nuovo assetto tattico.

