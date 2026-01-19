Fincantieri sindacati in allarme | Troppi ritardi per il bacino da 150 mila tonnellate

Fincantieri ha comunicato ulteriori ritardi nella consegna del bacino da 150 mila tonnellate, causando preoccupazione tra i sindacati Fim Cisl e Uilm Uil. La situazione evidenzia difficoltà nella gestione dei tempi di realizzazione, con possibili ripercussioni sull’occupazione e sulla produzione. Le parti continuano a monitorare la situazione, chiedendo chiarezza e interventi per garantire il rispetto delle tempistiche previste.

Slitta ancora la consegna del bacino da 150 mila tonnellate di Fincantieri, come fanno sapere Fim Cisl e Uilm Uil. L'opera, inizialmente annunciata nel 2020 dall'allora presidente Monti con data di consegna fissata al 2024, aveva già subito diversi rinvii con previsione di consegna al 2026, a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Cantieri navali, il bacino da 150 mila tonnellate prende forma: sarà completato in mille giorni

I lavori al nuovo bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate nel cantiere navale sono in corso e proseguono secondo il programma. L'opera, che rappresenta un'importante infrastruttura per la cantieristica, sarà completata entro mille giorni, contribuendo alla crescita e all'efficienza del settore nautico nazionale.

