Fincantieri presenta il nuovo sito web corporate, uno strumento chiave nella strategia digitale del gruppo. Questo spazio online offre un accesso diretto alla sua identità industriale e tecnologica, rappresentando un punto di riferimento per clienti, partner e stakeholder. In linea con l’innovazione, Fincantieri introduce anche un AI agent innovativo, rafforzando il proprio impegno verso l’evoluzione digitale e l’efficienza dei servizi.

ONLINE il nuovo sito web corporate di Fincantieri, fulcro della strategia digitale di comunicazione del gruppo e punto di accesso privilegiato alla sua identità industriale e tecnologica. Il portale rinnova design, user experience e linguaggio istituzionale, offrendo un racconto immersivo dell’evoluzione di Fincantieri. Un ruolo chiave è affidato a captAIn, l’agente di intelligenza artificiale proprietario che trasforma il sito in un vero hub cognitivo. CaptAIn è un motore di ricerca intelligente che offre accesso immediato e personalizzato a tutti i contenuti del gruppo (testi, video, grafici e documenti): in tempo reale, sintetizza e rielabora le informazioni creando nuove pagine per fornire risposte su misura per ogni richiesta eguidando l’utente con un’interfaccia intuitiva e adattiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fincantieri lancia l’AI agent innovativo

Leggi anche: Call My Agent - Italia 3, intervista ai protagonisti: "Il bello di essere attori? Trasformarsi"

Leggi anche: Ex Ilva, corteo verso l’aeroporto insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri | Viabilità, la situazione | Fotogallery

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fincantieri lancia l’AI agent innovativo - ONLINE il nuovo sito web corporate di Fincantieri, fulcro della strategia digitale di comunicazione del gruppo e punto di ... quotidiano.net