Fincantieri lancia l’AI agent innovativo

Fincantieri presenta il nuovo sito web corporate, uno strumento chiave nella strategia digitale del gruppo. Questo spazio online offre un accesso diretto alla sua identità industriale e tecnologica, rappresentando un punto di riferimento per clienti, partner e stakeholder. In linea con l’innovazione, Fincantieri introduce anche un AI agent innovativo, rafforzando il proprio impegno verso l’evoluzione digitale e l’efficienza dei servizi.
ONLINE il nuovo sito web corporate di Fincantieri, fulcro della strategia digitale di comunicazione del gruppo e punto di accesso privilegiato alla sua identità industriale e tecnologica. Il portale rinnova design, user experience e linguaggio istituzionale, offrendo un racconto immersivo dell’evoluzione di Fincantieri. Un ruolo chiave è affidato a captAIn, l’agente di intelligenza artificiale proprietario che trasforma il sito in un vero hub cognitivo. CaptAIn è un motore di ricerca intelligente che offre accesso immediato e personalizzato a tutti i contenuti del gruppo (testi, video, grafici e documenti): in tempo reale, sintetizza e rielabora le informazioni creando nuove pagine per fornire risposte su misura per ogni richiesta eguidando l’utente con un’interfaccia intuitiva e adattiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
