Finale amaro per l’Okasa La beffa a un minuto dal gong

L’Okasa conclude il match con un risultato amaro, subendo una sconfitta a un minuto dalla fine. La partita, giocata con impegno, ha visto entrambe le squadre affrontarsi con determinazione. La formazione dell’Okasa, composta da Carturan, Pereira, Elpidio, Balardin, Colucci, Ferrara, Loth, Kondo, Gregori, Ciccalè, Scoponi e Bordacchini, non è riuscita a evitare il risultato finale di 1-2 contro Tikitaka.

OKASA 1 TIKITAKA 2 OKASA: Carturan, Pereira, Elpidio, Balardin, Colucci; Ferrara, Loth, Kondo, Gregori, Ciccalè, Scoponi, Bordacchini. All. Giulia Domenichetti. TIKITAKA: Duda, Soldevilla, Getullio, Guidotti, Mansueto; De Siena, Baldassarre, Cinquina, Delli Quadri, Negri, Iannelli, Luzzi. All. Marzuoli. Arbitri: Plutino (Reggio Emilia), Cocco (Parma); crono: Chirico (Ancona) Reti: 20’16’’ Mansueto (T), 31’19’’ Elpidio (O), 39’03’’ Mansueto (T) Beffa nel finale per l’Okasa Falconara che, ad un minuto dal gong, incassa la rete di Mansueto e viene superato 1-2 dal TikiTaka. Dopo un primo tempo chiuso in perfetta parità, le abruzzesi vincono un partita sul filo del rasoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finale amaro per l’Okasa. La beffa a un minuto dal gong Leggi anche: Beffa nel finale per l’Okasa Falconara. Vince l’Altamura Hellas Verona Inter Primavera 3-3, beffa e finale amaro per i ragazzi di Carbone: ecco com’è andata

Un emozionante incontro tra Hellas Verona e Inter Primavera si conclude con un pareggio 3-3, regalando spettacolo e tensione. Una partita ricca di colpi di scena, che lascia l'amaro in bocca ai ragazzi di Carbone. Ecco un'analisi dettagliata di come si è svolta questa sfida, tra emozioni, delusioni e momenti di puro talento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Finale amaro per il Tavarnelle che cade al minuto 92’ sul campo dell’Orvietana. A decidere il match è una rete di Belardi - facebook.com facebook

| POSTPARTITA Parla #Gasperini: “Gol finale che lascia l’amaro, potevamo andare ai rigori” #RomaTorino #CoppaItaliaFrecciarossa #ToroNews x.com

