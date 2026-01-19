Filetti di nasello surgelati richiamati dai supermercati rischio corpi estranei
Despar ha richiamato un lotto di filetti di nasello atlantico surgelati, a causa della possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute. Si consiglia di verificare le confezioni e di seguire le indicazioni fornite dalla catena di distribuzione. Per ulteriori dettagli, consultare il sito ufficiale di Despar o i punti vendita.
La catena della grande distribuzione Despar ha richiamato un lotto di filetti di nasello atlantico surgelati a causa della presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. Il prodotto è venduto con il marchio dei supermercati e ingerirlo potrebbe causare rischi per la salute dei consumatori. Per questa ragione si consiglia di riconsegnarlo in caso di acquisto. I casi di ritrovamento di corpi estranei sono sempre più comuni tra i richiami comunicati dal Ministero della Salute. Nei mesi scorsi diverse confezioni di pasta erano state richiamate a causa della presenza di frammenti di legno all’interno dell’impasto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
