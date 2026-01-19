Fiere a ‘VicenzaOro’ Martin Rapaport e incontro promosso da Assocoral sugli artigiani di domani

Durante VicenzaOro January, Martin Rapaport ha partecipato a un talk promosso da Assocoral, offrendo approfondimenti sul calo dei prezzi dei diamanti. L’evento, organizzato dalla Confederazione internazionale della gioielleria (Cibjo), si svolge nel contesto del salone internazionale di Vicenza, dove si discutono le tendenze e le sfide del settore orafo. L’incontro ha fornito un’analisi approfondita sulle dinamiche di mercato e sugli artigiani di domani.

(Adnkronos) – Perché scende il prezzo dei diamanti? La risposta arriva da Martin Rapaport, ospite di Vicenzaoro January durante uno dei talk organizzati dalla Confederazione internazionale della gioielleria (Cibjo) nella terza giornata del salone internazionale della gioielleria di Italian Exhibition Group in corso a Vicenza. È cambiata la società, non i meccanismi di mercato. Per la generazione Z, i diamanti naturali non sono più desiderabili come potevano esserlo nel secolo scorso. Ma i diamanti sono un tipo particolare di bene: più cresce il loro prezzo e più persone li desiderano. È un esempio di “beni Veblen”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fiere. A Vicenzaoro scintillano 1.300 espositori

Vicenzaoro accoglie oltre 1.300 espositori, tra italiani e internazionali. Il 60% dei marchi proviene dall’Italia, mentre il restante 40% rappresenta circa 30 paesi, tra cui Turchia, India, Thailandia, Hong Kong, Germania, Francia e Belgio. L’evento conferma il ruolo di riferimento nel settore orafo, offrendo un’ampia panoramica sulle tendenze e le innovazioni del settore.

Fiere. 68 aziende dalla Campania a Vicenzaoro January 2026

Dal 16 al 20 gennaio 2026, Vicenzaoro January ospiterà 68 aziende, principalmente dal distretto di Torre del Greco in Campania. L’evento, organizzato dall’Italian Exhibition Group, si svolgerà presso il quartiere fieristico di Vicenza e rappresenta un’importante occasione per il settore orafo italiano di presentare le proprie novità e consolidare relazioni di business.

