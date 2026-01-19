Fiaccola olimpica a Brescello | il video dei tedofori

La fiaccola olimpica ha attraversato Brescello durante la tappa 43, che ha collegato Verona a Mantova. In questa fase, il simbolo dei Giochi Milano-Cortina è stato accolto anche nel paese di Peppone e don Camillo. Di seguito, il video che immortala i momenti dei tedofori durante il transito nel comune.

Corpo Militare Volontario CRI fanpage. Oleg Kashchenko · From Hope to Glory. La #FiaccolaOlimpica al Museo Internazionale della #CroceRossa. #CroceRossaItaliana #RedCross #MilanoCortina2026 #Olympics - facebook.com facebook

