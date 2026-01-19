Fiaccola olimpica a Brescello | il video dei tedofori
La fiaccola olimpica ha attraversato Brescello durante la tappa 43, che da Verona ha raggiunto Mantova. In questa fase, il simbolo dei Giochi Milano-Cortina ha fatto tappa anche nel paese di Peppone e don Camillo, proseguendo il suo percorso di avvicinamento ai Giochi. Ecco il video dei tedofori che hanno portato avanti questa tradizione.
