Fiaccola olimpica a Brescello | il video dei tedofori

La fiaccola olimpica ha attraversato Brescello durante la tappa 43, che da Verona ha raggiunto Mantova. In questa fase, il simbolo dei Giochi Milano-Cortina ha fatto tappa anche nel paese di Peppone e don Camillo, proseguendo il suo percorso di avvicinamento ai Giochi. Ecco il video dei tedofori che hanno portato avanti questa tradizione.

Corpo Militare Volontario CRI fanpage. Oleg Kashchenko · From Hope to Glory. La #FiaccolaOlimpica al Museo Internazionale della #CroceRossa. #CroceRossaItaliana #RedCross #MilanoCortina2026 #Olympics - facebook.com facebook

