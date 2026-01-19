Feste a letto con l’influenza | Pressione sul pronto soccorso Registrati 235 accessi al giorno

Durante le festività, l’ondata di influenza ha aumentato significativamente gli accessi al pronto soccorso, con una media di 235 persone al giorno. Questa situazione ha creato pressione sulle strutture sanitarie locali, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti preventivi e di conoscere quando è necessario consultare un medico. Un’informazione utile per gestire al meglio i momenti di disagio durante i periodi di maggiore diffusione del virus.

L’ondata dell’influenza durante il periodo delle festività ha avuto ripercussioni anche sul pronto soccorso cittadino. Una pressione confermata dai numeri: "La media degli accessi normalmente è di circa 235 pazienti al giorno, ma il 5 gennaio abbiamo toccato il picco massimo con 297 accessi (+26%, ndr). In questi giorni viaggiamo stabilmente tra i 245 e i 250, sforando anche verso i 260" spiega Ivana Maria Lattuada, direttrice di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’arcispedale Santa Maria Nuova. "Le prime difficoltà sono iniziate già intorno al 23 dicembre, quando la casistica ha cominciato a crescere – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

