Festa di Sant’Antonio Abate la Forneria Agricola Caccioppoli la celebra col Tegliuccio Chieno con la porchetta

La Forneria Agricola Caccioppoli celebra la Festa di Sant’Antonio Abate con il Tegliuccio Chieno ripieno di porchetta. La tradizionale Sagra della Porchetta si svolge a Sant’Antonio Abate dal 16 al 19 e dal 22 al 25 gennaio, offrendo un’occasione per scoprire i sapori tipici locali e vivere la comunità in un clima di convivialità e rispetto delle tradizioni.

E' partita venerdì scorso a Sant’Antonio Abate la Sagra della Porchetta, otto giorni di festa che animeranno la cittadina ai piedi dei Monti Lattari dal 16 al 19 e dal 22 al 25 gennaio. Il saporito tegliuccio della Forneria Agricola Caccioppoli è una sorta di pizzafocaccia ottenuta dalle farine e dalle materie prime prodotte nei propri terreni. L’impasto è realizzato attraverso la “proteasi controllata”, processo di scomposizione delle proteine che favorisce la masticazione e la leggerezza. Risulta piacevolmente fragrante la sua croccantezza che quasi si dissolve al morso mentre al palato è scioglievole e mai gommoso grazie alla cottura al cuore che arriva a una temperatura di 99°C.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Concerto gratis con Franco Ricciardi e Rosario Miraggio: c’è la sagra della porchetta a Sant’Antonio Abate

A Sant'Antonio Abate si svolge la Festa di Sant'Antonio, un evento di sette giorni caratterizzato da spettacoli e musica dal vivo. Tra le iniziative, sono previsti concerti gratuiti con artisti come Franco Ricciardi e Rosario Miraggio. L'occasione rappresenta un momento di aggregazione e tradizione per la comunità locale, accompagnato anche dalla tradizionale sagra della porchetta.

A Veglie la comunità celebra il legame con Sant’Antonio Abate

A Veglie, la comunità rinnova il legame con Sant’Antonio Abate attraverso una tradizione consolidata. L’evento rappresenta un momento di identità e spiritualità, che coinvolge la comunità locale nel rispetto delle radici storiche e culturali. La celebrazione testimonia l’attaccamento alla propria storia e ai valori condivisi, rafforzando il senso di appartenenza e di continuità nel tempo.

