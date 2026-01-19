Nella notte a Rimini, la Polizia ha interrotto una festa abusiva organizzata in un locale della zona. Durante i controlli sulla movida, sono stati denunciati i gestori dell’attività per aver ospitato un evento senza autorizzazione. L’intervento si inserisce nelle operazioni di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica condotte nelle ore notturne.

Rimini, 19 gennaio 2026 – Serata finita anzitempo per una festa non autorizzata organizzata in un noto locale di Rimini, dove la Polizia di Stato è intervenuta nel corso dei controlli sulla movida e sugli esercizi pubblici. L’attenzione degli agenti è scattata dopo il monitoraggio dei social, dove l’evento era stato pubblicizzato. Intorno alla mezzanotte di sabato 10 gennaio, all’arrivo delle pattuglie la situazione era già evidente: musica ad alto volume, calca all’esterno e all’interno del locale, Deejay in consolle e gente che ballava occupando praticamente tutti gli spazi disponibili. A questo si aggiungevano luci e attrezzature da discoteca e una uscita di sicurezza giudicata inadeguata rispetto al numero di presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa abusiva a Rimini, stop della Polizia: denunciati i gestori

