Ferrari ecco le nuove tute dei piloti | domina il rosso ma il bianco non sparisce

Ferrari presenta le nuove tute dei piloti per la stagione 2026, con un design che privilegia il rosso simbolo del team, senza però rinunciare al bianco. A pochi giorni dalla presentazione della monoposto SF-26, la scuderia di Maranello condivide sui social le divise ufficiali di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sottolineando l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Un aggiornamento importante in vista dell’atteso campionato mondiale.
Maranello, 19 gennaio 2026 – La Ferrari alza la temperatura. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto Ferrari SF-26, la scuderia di Maranello ha svelato sui social la tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosseranno nel Mondiale 2026. Per quanto riguarda il look, il colore rosso ovviamente resta l'assoluto protagonista. Ma resta il bianco che è presente nella parte superiore, all'altezza delle spalle, e avvolge tutto il collo. Venerdì prossimo la Rossa toglierà i veli a Maranello alla monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sono state svelate le immagini delle nuove tute dei piloti Ferrari per il 2026, con un design che richiama la tradizione e integra il bianco tra gli inserti laterali, spalle e colletto. Accanto al rosso storico, spicca anche un tocco di tricolore, sottolineando l’identità italiana del team. In attesa della presentazione ufficiale della SF-26, queste novità offrono uno sguardo sul rinnovamento estetico della scuderia.
Ferrari, Vasseur: “Con le nuove regole i piloti devono dare il loro contributo, la battaglia in pista non si può simulare”
La Ferrari si prepara a un nuovo capitolo in Formula 1, con Vasseur che sottolinea l'importanza del contributo dei piloti sotto le nuove regole. Nel frattempo, il team celebra il Natale a Maranello, tra brindisi e speranze, guardando già al futuro e alla presentazione della vettura 2026, simbolo di una sfida tecnica e sportiva che cambierà il volto della massima categoria motoristica.
