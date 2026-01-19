Ferrari presenta le nuove tute dei piloti per la stagione 2026, con un design che privilegia il rosso simbolo del team, senza però rinunciare al bianco. A pochi giorni dalla presentazione della monoposto SF-26, la scuderia di Maranello condivide sui social le divise ufficiali di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sottolineando l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Un aggiornamento importante in vista dell’atteso campionato mondiale.

Maranello, 19 gennaio 2026 – La Ferrari alza la temperatura. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto Ferrari SF-26, la scuderia di Maranello ha svelato sui social la tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosseranno nel Mondiale 2026. Per quanto riguarda il look, il colore rosso ovviamente resta l'assoluto protagonista. Ma resta il bianco che è presente nella parte superiore, all'altezza delle spalle, e avvolge tutto il collo. Venerdì prossimo la Rossa toglierà i veli a Maranello alla monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ferrari, ecco le nuove tute dei piloti: domina il rosso, ma il bianco non sparisce

Ferrari 2026, ecco le foto delle nuove tute: torna il bianco. E c'è un po' di tricolore...

Sono state svelate le immagini delle nuove tute dei piloti Ferrari per il 2026, con un design che richiama la tradizione e integra il bianco tra gli inserti laterali, spalle e colletto. Accanto al rosso storico, spicca anche un tocco di tricolore, sottolineando l’identità italiana del team. In attesa della presentazione ufficiale della SF-26, queste novità offrono uno sguardo sul rinnovamento estetico della scuderia.

Ferrari, Vasseur: “Con le nuove regole i piloti devono dare il loro contributo, la battaglia in pista non si può simulare”

La Ferrari si prepara a un nuovo capitolo in Formula 1, con Vasseur che sottolinea l'importanza del contributo dei piloti sotto le nuove regole. Nel frattempo, il team celebra il Natale a Maranello, tra brindisi e speranze, guardando già al futuro e alla presentazione della vettura 2026, simbolo di una sfida tecnica e sportiva che cambierà il volto della massima categoria motoristica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ferrari, ecco le nuove tute dei piloti: domina il rosso, ma il bianco non sparisce - A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto Ferrari SF- sport.quotidiano.net