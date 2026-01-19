In questo articolo, analizziamo la recente situazione delle squadre di calcio, con particolare attenzione alle scelte dei dirigenti e alle strategie dei giocatori. La figura di Chivu, in fuga, rappresenta un elemento chiave in un contesto di cambiamenti e decisioni importanti. Scopriremo come queste dinamiche influenzano il panorama sportivo e quali sono le implicazioni future per le squadre coinvolte.

Spalletti voleva una Juve come una Ferrari, ma per l'IA di X in testa (rossa) c'è Chivu che fugge (sopra). *** Il trend social del 2026 sono le foto del 2016. La cosa, insieme alla sconfitta di Cagliari, ha dato tristezza agli juventini. 10 anni fa erano tra due finali di Champions, vincevano uno scudetto dopo l'altro e, come dicono quelli giovani, erano nel loro 'Prime'. Poi hanno preso CR7, dato Marotta all'Inter, ed eccoci qua. *** Dopo aver allargato il campo del Como mentre Allegri andava in giro con la fiaccola olimpica, Fabregas ha perso 3-1 col Milan e poi ha sbroccato su Dazn «a voi piacciono i resultatisti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrari di Spalletti? No, di Chivu in fuga

Leggi anche: Inter-Kairat Almaty, prove di fuga per Chivu: il pronostico

Udinese Inter 0-1: decide Lautaro su assist di Esposito. Prove di fuga per Chivu

Nella sfida tra Udinese e Inter, la squadra nerazzurra si impone con un solo gol di Lautaro Martinez, assistito da Esposito. La vittoria rappresenta una possibile accelerazione nel cammino di Chivu, che ora attende i risultati delle altre partite per valutare le proprie possibilità in classifica. La partita ha evidenziato l’efficacia dell’Inter, mentre l’Udinese ha cercato di reagire senza successo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus, Spalletti chiede di imitare la Ferrari e replica a Sabatini. Il paragone Chiesa-Sinner - Il tecnico bianconero Spalletti cerca i tre punti nel posticipo con la Cremonese, fiducia a David aspettando almeno due colpi dal mercato di gennaio ... sport.virgilio.it

"La strada è tracciata". Con Spalletti siamo sulla strada giusta o no secondo Voi - facebook.com facebook

Ciro #Ferrara esalta #Spalletti Le sue parole sul tecnico x.com